Un'auto diversa al giorno, sogno o realtà?

Torna il consueto appuntamento con OmniAuto.it Risponde. In Diretta Facebook dai nostri studi, analizziamo i fatti più importanti della settimana riguardo il mondo dell'automotive.

Una macchina al giorno

Immaginate di poter avere a disposizione una macchina al giorno. No, non la stessa auto, ma proprio una diversa al giorno. E pensate se sono tutte auto della vostra casa madre preferita. Diciamo...BMW. Ecco, immaginate di avere sotto mano una M4 Cabrio quando splende il sole o una X5 quando volete viaggiare comodi. Un sogno? Mica tanto, perchè questo è il servizio questo servizio di sperimentazione chiamato Access by BMW.

Auto da sogno

E se di sogni vogliamo parlare, pensiamo alla Ferrari 308 GTS di Gilles Villeneuve. Fu regalata al Piccolo Aviatore da il Drake in persona ed è rimasta tale e quale, senza alcuna modifica. Auto da sogno di ieri, ma anche di oggi, come la Dallara Stradale guidata dal nostro Giuliano Daniele sul circuito di Nardò. Una vera e propria auto da corsa per la vita di tutti i giorni.

Come seguire OmniAuto Risponde

Tante dunque le novità. Seguiteci in diretta Live sulla nostra pagina ufficiale Facebook, proponendoci le vostre riflessioni e sottoponendoci le vostre domande. E se vi siete persi la Diretta, niente paura: sul nostro Canale Youtube, poco dopo la diretta Facebook, è presente il video intero della puntata.