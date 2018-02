Le auto più affidabili nel tempo, la classifica per marca

Non esiste in italiano la traduzione letterale della parola inglese dependability. Potremmo usare affidabilità, e non sarebbe sbagliato, ma il termine ha una sfumatura diversa che apre ad un significato più ampio: un oggetto o un sistema con alta dependability si dimostrano affidabili nei confronti di chi li utilizza, che potrà fidarsi e utilizzarli senza particolari preoccupazioni. Un’auto che pecca in dependability non è per forza quella che si rompe e vi lascia a piedi, ma quella che accusa tanti problemini ad esempio al navigatore o al bluetooth. La dependability è al centro dell’ultimo studio effettuato dalla società JD Power, specializzata nel condurre analisi di mercato sulla qualità e sulla soddisfazione dei proprietari di auto. La ricerca è arrivata al 29° anno e ha premiato la Lexus fra i marchi di lusso e la Buick fra quelli “normali”.

8 aree di giudizio e 177 problemi riscontrati

L’indagine è stata effettuata negli Stati Uniti, dove la JD Power ha una reputazione talmente elevata da ritrovarsi in alcune pubblicità dei costruttori, che usano i risultati delle sue elaborazioni per mettere in luce una caratteristica particolarmente apprezzata. La maggior parte delle case automobilistiche sono presenti in Europa con le stesse vetture e questo rende la classifica interessante anche per noi europei. I ricercatori hanno basato lo studio sui dati messi a disposizione da 36.896 fra i suoi abbonati, che dovevano elencare i problemi riscontrati negli ultimi 12 mesi su auto del 2015. Le aree in cui dovevano esprimersi erano la carrozzeria, i sedili, l’interno, l’esperienza di guida, il motore e il cambio, il riscaldamento e la ventilazione, i sistemi multimediali (audio, di navigazione, d’intrattenimento) e gli schermi ed i controlli.

Nel 2013 l'ultimo miglioramento del PP100

La JD Power ha assegnato un voto in base ai difetti riscontrati su 100 esemplari di quel modello (PP100), tanto più basso quanto erano minori i problemi. Il punteggio medio fra tutte le auto prese in considerazione è stato di 142, inferiore rispetto a quello del 2017 (156 punti), un risultato sorprendente considerando che l’ultimo miglioramento risaliva al 2013. L’area che ha soddisfatto meno gli automobilisti è stata quella dei sistemi multimediali, che ha ricevuto il maggior numero di critiche per colpa dei sistemi vocali (9,3 segnalazioni ogni 100 auto) e della connettività bluetooth (7,7). Il costruttore migliore in assoluto è stato la Lexus, con un punteggio di 99, davanti alle Porsche (100), Buick (116), Infiniti (120) e Kia (122). La Buick appartiene alla General Motors e ha fatto sensibilmente meglio della media, pari a 142. Chiudono la graduatoria le Chrysler (211), Land Rover (204), Fiat (192) e Jeep (188).

Le 10 marche auto più affidabili

1. Lexus PP99

2. Porsche PP100

3. Buick PP116

4. Infiniti PP120

5. Kia PP122

6. Chevrolet PP124

6. Hyundai PP124

8. BMW PP127

8. Toyota PP127

10. Lincoln PP133

10. Nissan PP133

Le altre sopra la media

11. Honda PP140

12. Audi PP141

Le marche sotto la media

13. Mazda PP144

14. Mercedes PP147

15. Ford PP153

15. Mini PP153

17. GMC PP156

18. Volkswagen PP157

19. Acura PP159

19. Jaguar PP159

21. Volvo PP162

22. Citroen PP166

22. Dodge PP166

24. Ram PP167

24. Subaru PP167

26. Mitsubishi PP173

27. Cadillac PP186

28. Jeep PP188

29. Fiat PP192

30. Land Rover PP204

31. Chrysler PP211