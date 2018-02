Mercedes Classe B Tech, tecnologia formato famiglia

Per il pubblico maschile, la concessionaria può essere la meta domenicale ideale per poter ammirare le ultime novità in fatto di quattro ruote. Per questo Mercedes ha pensato alla Ludotech Experience, un’area dello showroom adibita al relax delle mamme e allo svago dei più piccoli in attesa del partner. Il tema? Lo stesso che caratterizza l’edizione limitata Tech della Mercedes Classe B: la tecnologia.

Più tecnologia a bordo

In attesa di vedere al prossimo Salone di Ginevra la nuova generazione, che nascerà dalla stessa piattaforma MFA della nuova Classe A insieme ad altri cinque modelli, Mercedes offre su tutti gli allestimenti della monovolume il pack Tech, con un sovrapprezzo che va da 600 a 2300 euro a seconda della base di partenza. Questo comprende il navigatore Garmin, la frenata d’emergenza, la telecamera posteriore, l’attention assist (che misura il grado di stanchezza del guidatore), la compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto ed il remote control, applicazione che permette di controllare le informazioni relative alla vettura e di impostare la climatizzazione a distanza. Sugli allestimenti più ricchi, inoltre, sono compresi anche il sistema di parcheggio automatico Parktronic, i fari a LED e il tetto panoramico apribile.

Tecnologia sì, ma non 2.0

Sono esclusi i sistemi di sicurezza attivi (ADAS) come l’avviso di superamento involontario della corsia ed il rilevatore di veicoli nell’angolo cieco, che non rientrano nel pack Tech e si pagano a parte. Il costo può essere ammortizzato attraverso la promozione Ecobonus Mercedes, che supervaluta l’usato a fronte dell’acquisto di un’auto di nuova generazione.

A scuola di robotica

Partner dell’iniziativa Ludotech è Codemotion Kids, accademia di tecnologia che organizza corsi di robotica, coding ed elettronica in tutta Italia. A seconda dell’età (da 1 a 14 anni), i bambini possono cimentarsi in diversi giochi a difficoltà crescente, divisi in percorsi creativi con un unico obiettivo: introdurre i più piccoli al mondo dei robot e della tecnologia che presto sarà presente nelle auto come nelle abitazioni, sfruttarla a proprio vantaggio apprendendo nozioni che vanno dalla semplice meccanica (come il funzionamento degli ingranaggi) alla programmazione vera e propria (dire ad un robot, per esempio, attraverso il pc, quali movimenti fare). Il tutto sotto la supervisione di veri e propri educatori, nerd ma non troppo, che saranno presenti in oltre 50 concessionarie Mercedes-Benz per proporre l’iniziativa.