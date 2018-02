Pedaggi autostrade, tutte le convenzioni sono online

Rivoluzione: sono finalmente disponibili online, sul sito del ministero dei Trasporti, i testi degli Atti convenzionali che regolano le concessioni autostradali sulla rete a pedaggio. Insomma, gli accordi fra lo Stato (proprietario della rete) e le concessionarie, le aziende private. Una rivoluzione perché sono anni che, da più parti, arrivano sollecitazioni a favore di una maggiore trasparenza nei confronti degli automobilisti: obiettivo, consentire di capire meglio la ragione dei continui rincari dei pedaggi.

Due tipi di documenti

Le convenzioni e gli allegati consentono l’accesso generalizzato alle informazioni di interesse pubblico sugli operatori autostradali, sull’organizzazione e sul costo del servizio: si accede alle regole ​in base alle quali vengono riconosciuti gli aggiornamenti dei pedaggi. Resta comunque il fatto che si tratta di Convenzioni molto tecniche, con il rincaro dei pedaggi legato a formule matematiche complesse. Nella stessa pagina si trovano anche le relazioni della Direzione generale vigilanza sulle concessionarie autostradali che il ministero ha iniziato a pubblicare online nel 2015.

Ecco i tratti autostradali suddivisi per società Concessionaria:

Autostrade per l’Italia (Aspi)

A1 Milano-Napoli

A1 Raccordo A1 – Tangenziale Est di Milano

A1 Diramazioni a Roma (Roma Nord e Roma Sud)

A4 Milano-Brescia

A7 Serravalle-Genova

A8 Milano-Varese

A8 Diramazione Gallarate–Gattico

A9 Lainate-Como-Chiasso

A10 Genova-Savona

A11 Firenze-Pisa Nord

A12 Genova-Sestri Levante

A12 Roma-Civitavecchia

A13 Bologna-Padova

A13 Diramazione per Padova Sud

A13 Diramazione per Ferrara

A14 Bologna-Taranto

A14 Diramazione per Ravenna

A14 Diramazione per la Tangenziale di Bari

A14 Raccordo A1-A14

A16 Napoli-Canosa

A23 Udine-Tarvisio

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

A26 Diramazione Predosa-Bettole

A26 Diramazione Stroppiana-Santhià

A27 Mestre-Belluno

A30 Caserta-Nola-Salerno

A52 Rho-Monza (lotto 3 Variante di Baranzate)

Autostrada del Brennero

A22 Brennero-Modena

Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova

A4 Brescia-Padova

A31 Rovigo - Vicenza - Piovene Rocchette (Valdastico)

Autostrade Centro Padane

A21 Piacenza-Brescia

A21 Diramazione per Fiorenzuola

A21 Lotti 3° e 4° del Raccordo Ospitaletto - Montichiari

Autocamionale della Cisa

A15 Parma - La Spezia

Autostrada dei Fiori

A10 Savona - Ventimiglia

Consorzio per le Autostrade siciliane (Cas)

AA20 Messina - Palermo

A18 Messina - Catania

A18 Siracusa - Rosolini

Autovie Venete

A4 Quarto d’Altino - Trieste

A23 Palmanova - Udine

A28 Portogruaro - Conegliano

A34 Villesse - Gorizia

A57 Mestre-Terraglio - Quarto d’Altino

Milano Serravalle - Milano Tangenziali

A7 Milano - Serravalle

A7 Raccordo A7 - Piazza Maggi (da A a B)

A7 Raccordo A7 - Piazza Maggi (da B al km 0 dell’autostrada A7)

A50 Tangenziale Ovest di Milano

A50 Tratta A della viabilità di accesso alla Fiera di Milano

A51 Tangenziale Est di Milano

A52 Tangenziale Nord di Milano

A53 Raccordo Bereguardo - Pavia

A54 Tangenziale di Pavia

Tangenziale di Napoli

A56 Tangenziale di Napoli

Raccordo Autostradale Valle D’Aosta – RAV

A5 Aosta - Traforo del Monte Bianco

Società Autostrada Ligure Toscana – SALT

A11 Diramazione Lucca - Viareggio

A12 Sestri Levante - Livorno

A15 Fornola - La Spezia

Società Autostrada Tirrenica – SAT

A12 Livorno - San Pietro in Palazzi

A12 Civitavecchia - Tarquinia (lotto 6A)

Società Autostrade Meridionali - SAM

A3 Napoli – Salerno

S.A.T.A.P. (Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza) - A4 Torino – Milano

A4 Torino – Milano

S.A.T.A.P. (Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza) - A21 Torino – Piacenza

A21 Torino – Piacenza

Società Autostrade Valdostane – SAV

A5 Quincinetto - Aosta

A5 Raccordo Aosta - Gran San Bernardo

Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus – SITAF

A32 Torino - Bardonecchia

A32 Circonvallazione di Oulx

T4 Traforo del Frejus

Autostrada Torino – Savona - ATS

A6 Torino - Savona

A6 Diramazione per Fossano

Società Italiana Traforo del Monte Bianco – SITMB

T1 Traforo del Monte Bianco

Società Italiana Traforo Gran San Bernardo

T2 Traforo del Gran San Bernardo

T2 Autostrada di accesso

Strada dei Parchi

A24 Roma - Teramo

A24 Diramazione GRA - Tangenziale Est di Roma

A25 Torano – Pescara

Società di progetto Autostrada Asti Cuneo

A33 Cuneo centro - Massimini

A33 Marene - Cherasco

A33 Guarene - Alba - Roccaschiavino

A33 Diramazione per Cuneo est

A33 Viabilità di collegamento con la tangenziale ovest di Bra

A33 Diramazione per Cherasco

Concessioni Autostradali Venete - CAV

A4 Padova Est - bivio A4/A57

A4 bivio A4/A57 - Quarto d’Altino

A57 bivio A4/A57 - Mestre-Terraglio

A57 Diramazione per l’aeroporto Marco Polo

A questo link è possibile scaricare scaricare tutti gli atti.